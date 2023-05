Sébazac-Concourès. L’affaire Fualdès, dernière conférence de la saison pour Itinéraires Découvertes

L’affaire Fualdès, une célèbre affaire criminelle toujours non résolue, c’est encore possible ?

Jacques Miquel, docteur en Histoire a dirigé la rédaction de l’ouvrage "l’affaire Fualdès, le sang et la rumeur" publié par le Musée Fenaille à l’occasion du bicentenaire de l’affaire. Mercredi 24 mai, à 19 heures, à la Doline, Jacques Miquel lèvera-t-il le voile sur l’affaire Fualdès ?

Un sujet passionnant pour cette dernière soirée de la saison de conférences d’Itinéraires et Découvertes.

Au matin du 20 mars 1817, le corps du procureur Antoine Fualdès était retrouvé égorgé dans l’Aveyron. Une extraordinaire affaire commençait, retentissant fiasco policier et judiciaire sur lequel se sont penchées plusieurs générations d’historiens. Personne n’a rien vu, et personne ne sait. Cependant, après trois procès, trois des 11 accusés monteront sur l’échafaud en criant jusqu’au bout leur innocence. Plus de 200 ans après, Itinéraires et Découvertes vous propose de revenir sur l’incroyable feuilleton qui a passionné toute la France.

