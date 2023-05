Comment ne pas perdre toutes les données d'anciens comptes Google inactifs

(ETX Daily Up) - A partir de décembre 2023, Google pourra suspendre et vider de ses données tout compte n'ayant pas connu la moindre activité depuis deux ans. Cela concerne les mails bien sûr, mais aussi les documents et les photos. Découvrez comment se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise concernant des comptes et des données que l'on n'a pas consulté depuis longtemps.

Ces comptes et leurs contenus, que Google considèrent donc comme abandonnés, pourront ainsi être supprimés après deux ans d'inactivité. Avant d'en arriver à une telle extrémité, plusieurs notifications seront envoyées, y compris à une adresse de récupération si elle a été signalée. A noter par ailleurs que ces nouvelles règles ne s'appliquent qu'aux comptes personnels et pas à ceux associés à des entreprises ou des écoles. Ne sont pas non plus concernés tous ceux qui possèdent un compte payant Google One.

Pour éviter que l'un de vos comptes ne soit un jour définitivement supprimé, c'est très simple, il suffit juste de s'y connecter au moins une fois tous les deux ans pour préserver tous vos mails et documents. Ce compte sera dès lors considéré comme actif et nullement menacé de suppression. Il faudra en plus se connecter de son côté à Google Photos au moins une fois tous les deux ans pour conserver sa base d'images soigneusement stockée en ligne.

Il est aujourd'hui impossible de fusionner deux comptes Google distincts. Donc, afin d'éviter toute mauvaise surprise, il est vivement conseillé de sauvegarder ses vieilles données ailleurs puis de les exporter vers un compte actif. Connectez-vous à votre ancien compte et rendez-vous sur Google Takeout. Sélectionnez toutes vos données à télécharger puis recopiez-les ensuite service par service sur votre autre compte. Vous n'aurez alors plus à vous soucier du maintien ou non de ces vieilles données sur les serveurs de Google.