Sébazac-Concourès. Oscaraid avec le SCA

Samedi 6 mai, le village du Vibal accueillait une nouvelle édition de l’Oscaraid, raid multisports organisé par le Sport Causse Aventure (SCA).

Un hommage était rendu à Emmanuel Fouquet, trop tôt disparu, président du Comité Départemental de triathlon (dans lequel figure le raid sportif). Tous les concurrents : 49 équipes de 2 plus 7 équipes en "découverte" courraient "pour lui".

Durant les huit heures d’effort, il fallait trouver un maximum de balises disséminées entre le départ au Vibal et la salle des fêtes de Gages sur la commune de Montrozier, lieu d’arrivée.

Sur l’itinéraire prévu, 5 options d’épreuves étaient possibles pour "gonfler" le pécule des points : kayak orientation, trek orientation, un bike and run précédé d’une descente solo en VTT et une en trail, ou encore une course d’orientation.

Bravo aux voisins du Team Lozérien qui emportent cet O’Scaraid 2023 devant les "XTTR63", seconds, 3e place prise par des locaux, Manu et Seb de Raid Aventure Aveyron.

La catégorie "découverte" permettait de participer sans classement final seulement pour prendre du plaisir, se sustenter, observer, se reposer sur une grande randonnée de 8 heures !

Le Sport Causse Aventure (SCA) remercie les communes qui ont autorisé à traverser leurs magnifiques paysages et ont mis à disposition leurs installations et leurs salles ainsi que les propriétaires terriens qui ont accepté que les concurrents traversent leurs espaces.

Merci à la vingtaine de bénévoles du club qui a œuvré toute la semaine et le week-end pour la bonne tenue de l’organisation.

Merci aux partenaires : O’né Bio, Bozouls Viande, Puech Boissons, la boulangerie Sainte-Fauste, Décathlon et la coutellerie Honoré Durand pour les récompenses.

Sport Causse Aventure (SCA) se projette déjà dans les futurs projets de sortie VTT, de trails, de sortie escalade et de raids, mais aussi de skating ou de ski de randonnée. Certains proposent des activités le vendredi après-midi et/ou les week-ends.

Surfez sur le site pour plus de renseignements.