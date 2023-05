La chanteuse Tina Turner, qualifiée de "Reine du rock'n'roll", est décédée ce mercredi 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans.

Le porte-parole la chanteuse, qui aura marqué l'histoire du rock'n'roll, a annoncé la triste nouvelle, ce mercredi 24 mai 2023 : Tina Turner est décédée, à l'âge de 83 ans.

"La Reine du Rock'n'Roll"

Née aux Etats-Unis en 1939, Anna Mae Bullock de son vrai nom, a tout simplement marqué l'histoire du Rock'N'Roll. Ses tubes "What's love got to do with it" et "The Best" ont rayonné à l'échelle du monde entier. Tina Turner avait traversé l'océan Atlantique : elle s'était installée depuis plusieurs années en Suisse.

Lutte contre une longue maladie

La chanteuse américaine luttait contre une longue maladie. "Elle est morte paisiblement chez elle, à Küsnacht", a annoncé son porte-parole, dans un communiqué relayé par Sky News. "Le monde perd une légende de la musique et une icône", a-t-il ajouté, saluant la mémoire de Tina Turner, décédée à 83 ans.