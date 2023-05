Mouret. Les aînés du Club de l’Amitié en voyage dans l’Hérault

Récemment, 38 adhérents du Club de l’Amitié Villecomtal-Mouret prenaient la direction de l’Hérault. Après une pause-café à l’aire du Larzac, ils arrivaient à Lodève. La matinée a été consacrée à la visite guidée de la Manufacture Nationale de tapis de la Savonnerie des Gobelins. C’est un lieu où se tissent des tapis d’exception destinés aux ambassades, aux monuments nationaux, au Palais de l’Elysée, perpétuant ainsi une technique de tissage qui se transmet depuis plus de quatre siècles.

L’atelier de la Savonnerie travaille sur les tapis de style et à la composition d’œuvres d’artistes contemporains. De douze mois à sept ans sont nécessaires pour la fabrication d’un tapis. Les visiteurs ont pu observer le travail effectué avec une grande précision.

Après Lodève, direction Saint-Guilhem-le-Désert où, après le repas, au cours d’une visite guidée le groupe a découvert le village médiéval niché dans le val de Gellone, classé parmi les "Plus Beaux Villages de France" ; l’Abbaye de Gellone fondée en 804 par Guilhem, le cousin de Charlemagne et considérée aujourd’hui comme un joyau de l’art roman languedocien. Lieu unique, havre de paix et halte pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert est un village incontournable du département de l’Hérault.

Ce fut une belle journée de découverte dans une très bonne ambiance favorisée par de bonnes conditions climatiques.

Pour la sortie du jeudi 6 juillet (Rocamadour et Gramat), s’inscrire avant le 20 juin auprès d’Alain Bosc au 06 08 07 03 11.