De vêtement traditionnel à star du tapis rouge, le sari tisse sa toile

(ETX Daily Up) - Du kimono à la robe de Chiapaneca, il n'est pas rare de voir des vêtements traditionnels sur le tapis rouge des plus grandes cérémonies, mais il semblerait que le sari s'y fasse depuis un an une place de choix. Un phénomène que l'on doit au rayonnement international de célébrités indiennes, parmi lesquelles Deepika Padukone, mais également au renouveau de cette longue pièce de tissu portée par des millions de femmes en Asie.

De l'actrice Sara Ali Khan à l'entrepreneure Sudha Reddy en passant par la critique de cinéma et conservatrice Meenakshi Shedde et à la créatrice de contenus Dolly Singh, le sari indien a plus que jamais fait son show au Festival de Cannes, se révélant sous un jour nouveau, entre tradition et glamour. Un second souffle qui pourrait faire de ce vêtement traditionnel la nouvelle star des tapis rouges. C'est en tout cas ce que l'on peut observer depuis une année avec une première incursion au gala du MET, et plusieurs apparitions à des avant-premières, des inaugurations d'expositions, des défilés, et, on l'a vu, sur la Croisette. Le phénomène est tel qu'une exposition vient de s'ouvrir à Londres pour se pencher sur le renouveau du vêtement traditionnel, et ses déclinaisons contemporaines, 'The Offbeat Sari', à découvrir jusqu'en septembre prochain au Design Museum de Londres.









Une place de choix sur le tapis rouge

Il y a tout juste un an, à l'occasion du traditionnel Met Gala 2022, Natasha Poonawalla a fait une arrivée remarquée sur les marches du Metropolitan Museum of Art de New York. Alors que l'évènement mode se tient sur le thème 'Gilded Glamour and White Tie', la femme d'affaires indienne apparait dans un somptueux sari couleur or agrémenté d'un corset sculptural en métal doré, respectant parfaitement le dress code de la soirée tout en se démarquant des autres invités. Une apparition qui n'est pas passée inaperçue, et semble avoir permis au vêtement traditionnel de se faire une place de choix sur le red carpet. La preuve, quelques jours plus tard, c'est sur la Croisette que le sari brille de mille feux, drapant le corps de Deepika Padukone, membre du jury du 75e Festival de Cannes. L'actrice de renommée mondiale fait sensation, et contribue elle aussi au renouveau, tout autant qu'à la mise en lumière en Occident, de ce long morceau d'étoffe pourtant porté depuis des millénaires.









L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais on l'a vu, le sari continue de faire son show sur le tapis rouge, souvent mis en avant par des célébrités ou personnalités publiques indiennes, mais plus uniquement. En avril dernier, ce sont Zendaya et Gigi Hadid qui ont fait sensation dans des saris somptueux à Mumbaï, en Inde, à l'occasion du gala du Nita Mukesh Ambani Cultural Centre. La première portait un modèle constellé d'étoiles signé Rahul Mishra, tandis que la seconde avait opté pour un sari traditionnel couleur or embelli de broderies, de sequins, et de cristaux, signé de la maison Abu Jani Sandeep Khosla. Le tout rendant hommage à l'artisanat indien. Deux tenues qui ont fait couler beaucoup d'encre, et permis au sari de briller un peu plus encore sur la scène internationale.









Plus de 5 milliards de vues

Il faut dire que l'Inde attire de plus en plus de maisons de mode, et pour cause, le pays qui s'ouvre progressivement au luxe est aujourd'hui le plus peuplé au monde. Et c'est la maison Dior qui a cette année ouvert les festivités, en choisissant la Porte de l'Inde à Mumbai pour présenter la collection pré-fall 2023 de Maria Grazia Chiuri devant une pléiade de stars. Un défilé qui n'a pas manqué de célébrer l'artisanat, les savoir-faire, et les rituels de 'la plus grande démocratie au monde', et participé à mettre à nouveau l'Inde sous le feu des projecteurs de la scène mode. De quoi satisfaire un public qui semble quant à lui déjà conquis par le célèbre vêtement traditionnel que l'on drape d'une main de maître, et parfaitement avisée, sur le corps féminin.

Les réseaux sociaux peuvent aujourd'hui témoigner de l'aura du sari, et de l'engouement du public, et notamment des plus jeunes générations, pour cette robe typique. Sur TikTok, le hashtag #sari a déjà généré à ce jour plus d'1,3 milliard de vues, quand #saree en cumule plus de quatre milliards, et c'est sans compter sur tous leurs dérivés. Les termes 'fashion', 'outfits', 'aesthetic', 'draping', et même 'makeup' étant les plus associés au sari, avec à la clé une foule de vidéos présentant des modèles aussi divers que variés, mais toujours traditionnels, ainsi que des rituels, des astuces pour les draper selon les coutumes ou régions, ou encore différentes façons de les porter, de manière traditionnelle ou plus moderne. Autant d'indicateurs qui montrent que le sari est bel et bien prêt à s'imposer sur la scène mode, des tapis rouges aux podiums en passant par le dressing du commun des mortels.