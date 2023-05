Paris : animations et ateliers pour célébrer la fête des mères

À l'occasion de la Fête des Mères, la Mairie organise mercredi 31 mai un après-midi à destination des mamans et enfants.

La Mairie du VIIe arrondissement de Paris invite l'ensemble des habitants à venir participer aux animations et aux ateliers organisés à l'occasion de la fête des mères, célébrée mercredi 31 mai à partir de 15heures.

Tous les ateliers sont à destination des enfants dès 5 ans

Au programme

de 15h à 16h : Ateliers composition florale pour les enfants

de 15h à 16h : Ateliers création de parfum pour les enfants

de 15h à 16h: Atelier création carte pour les enfants

de 15h30 à 16h30 : Ateliers cuisine pour les enfants et leurs mamans

de 15h30 à 16h30: Ateliers création de bracelet pour les enfants

de 16h à 17h :Ateliers composition florale pour les enfants

de 16h à 17h :Ateliers création de parfum pour les enfants

de 16h à 17h :Atelier création carte pour les enfants

de 16h30 à 17h30: Ateliers cuisine pour les enfants et leurs mamans

de 16h30 à 17h30: Ateliers création de bracelet pour les enfants

17h : Un petit goûter pour les enfants est prévu dans le cadre d'un partenariat avec la Bonbonnière de Marie (Champ de Mars- Paris VIIe).

Pour tous les ateliers : inscriptions obligatoires au 01.53.58.75.60 ou rachida.dati@paris.fr