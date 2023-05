Aveyron : les terrasses en fête prêtes à endiabler les soirées estivales de Rodez à partir du 2 juin

En ouverture du programme, une course des garçons de café sera également organisée.

Une fois de plus, ils n'ont pas hésité à remettre le couvert. Depuis 15 ans maintenant, c'est l'événement qui réchauffe les soirées sur le Piton. À l'orée des beaux jours, les terrasses en fête viennent animer la ville et offrir aux cafetiers l'occasion rêvée de faire le plein.

"C'est un beau succès, qui permet d'avoir des animations en ville très régulièrement, et ce même en semaine", valide Michel Santos, président de l'Umih, au soutien de cette initiative, organisée conjointement par la Ville et l'association Vend's de fête. "Nous aurons une vingtaine de concerts cet été", ajoute l'emblématique président du comité, Jean-François Lagarde.

Les organisateurs attendent avec impatience l'arrivée de la saison. Centre Presse Aveyron - Lola Cros

Le coup d'envoi est d'ailleurs fixé au 2 juin, avec, pour l'inauguration de ce cru 2023, une soirée place de la Cité, au Grand café. Comme chaque année, ce sont les cafetiers qui élaborent leur programme, et choisissent ainsi leurs troupes en fonction de l'ambiance de leurs lieux. "En organisant conjointement l'événement avec la mairie, cela nous permet de profiter au mieux de ces soirées, avec par exemple la possibilité d'étendre certaines terrasses ou de fermer temporairement la circulation", précise Michel Santos.

Si la crise sanitaire a mis un coup de frein aux événements, les organisateurs se réjouissent de retrouver un certain dynamisme. "Nous sommes encore en phase de transition, mais ça revient. Nous pouvons déjà proposer des soirées entre juin et septembre, c'est positif", sourit Jean-François Lagarde.

Qui sera le meilleur garçon de café ?

Pour ajouter une touche supplémentaire, la course des garçons de café fera une nouvelle fois son apparition. "C'est une bonne manière de montrer le dynamisme des cafetiers et pourquoi pas, de créer des vocations", ambitionne le président de l'Umih. L'événement est programmé le 3 juin, dans l'après-midi. Les serveurs devront effectuer deux boucles autour de la place Charles-de-Gaulle, pour une distance totale de près d'un kilomètre. "Le tout avec un plateau composé d'une carafe d'eau, d'eau café et d'un verre bien remplis", ajoute Jean-François Lagarde.

L'année passée, une trentaine de professionnels avaient répondu à l'appel, mais ce n'est pas tout. "Nous avions également organisé une course pour les plus jeunes, indiquent les organisateurs. Et cette année, nous aimerions que des personnes qui ne sont pas du métier puissent participer." À noter que les trois premiers, garçons et filles, gagneront 100, 80 et 60 € de bons d'achats pour leurs exploits. Encore une belle saison qui se présente pour les cafetiers ruthénois.