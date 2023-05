Taxe foncière 2023 : de combien sera-t-elle augmentée cet automne ?

À l’automne 2023, les propriétaires vont connaître une hausse de la taxe foncière d’au moins 7,1 %. Une augmentation à laquelle pourra s’ajouter une augmentation votée par certaines communes.

Si vous êtes propriétaire immobilier vous payez chaque année la taxe foncière, dont le montant est basé par rapport à votre bien et non vos revenus. En 2023, cet impôt, risque d’être bien supérieur à celui de 2022.

Comment est calculée l'augmentation de votre taxe foncière ?

Une première hausse touchera tous les propriétaires. En effet, la taxe foncière (appliquée aux propriétés bâties et au terrain) est liée à l'inflation et notamment au coefficient forfaitaire qui calcule l'indice des prix à la consommation harmonisé (article 1518 bis du Code général des impôts). L'Insee l'a évalué en novembre dernier à 7,1%. Et c'est ce taux qui va servir au calcul de la revalorisation des valeurs cadastrales. Cela signifie donc qu'a minima, votre taxe foncière subira une augmentation de 7,1%.

Un propriétaire qui s’acquitte d’une taxe foncière de 895 € - montant moyen payé par les contribuables en 2022, selon la Direction générale des finances publiques - paiera donc 63 € de plus à l’automne prochain.

Une deuxième hausse dans certaines communes

À côté de cette hausse nationale et homogène, d'autres augmentations pourraient s'ajouter, à la discrétion des communes. En effet, pour calculer la taxe foncière, il y a la valeur cadastrale, mais aussi le taux d'imposition spécifique votée par chaque commune, puisque l'impôt sert à les financer. Ce qui explique de fortes différences entre deux villes voisines.

Dans quel cas pouvez-vous être exonéré de la taxe foncière ?

Vous pouvez être exonéré totalement de la taxe foncière 2023 si :

- vous êtes bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sans condition de ressource ;

- vous êtes titulaire de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées, (Aspa, ex-minimum vieillesse) sans condition de ressources ;

- vous êtes âgé de plus de 75 ans sous condition de ressources ;

- vous êtes bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) sous condition de ressources

Les conditions pour obtenir un dégrèvement de votre taxe foncière 2023 :

- un abattement de 100 € selon certaines conditions de ressources ;

- un plafonnement de l'impôt selon certaines conditions de ressources

Pour rappel, la taxe d'habitation, qui finançait aussi les collectivités locales, a définitivement disparu à l'automne 2022.