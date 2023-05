Mur-de-Barrez. Une fête réussie pour Brommes

Étalée sur trois jours, et malgré une météo capricieuse, la fête de Brommes a connu cette année encore un franc succès.

Dès le vendredi, un concours de belote opposait 54 équipes et ce sont les joueurs Terrisse et Aldebert qui en sont sortis vainqueurs. Le samedi après-midi, c’est un tournoi de pétanque qui avait la vedette. Dimanche matin les tripoux de la maison Loubriat ont régalé les plus matinaux avant les portes ouvertes des établissements Pagès pour une démonstration de matériel de bûcheronnage, la présentation de la nouvelle gamme de tracteurs, l’exposition de matériel et enfin le troc-agri (vente ou achat de matériel d’occasion). La randonnée de 4x4 a rassemblé quelque 100 équipages venus de nombreuses régions de France qui ont parcouru les chemins du Carladez pour une randonnée dans le respect de l’environnement et très appréciée de tous. La tombola a fait le bonheur de nombreux visiteurs. Vincent Dorandeu avec un téléviseur, un hébergement dans la cabane de Céline remporté par Marie-Laure Chayrigues, et un bon de charcuterie gagné par Jean-Louis Raulhac.

Tout au long du week-end plusieurs repas furent servis par le traiteur Raulhac avec notamment le cochon à la broche aligot du samedi soir et le confit truffade du dimanche midi. Chacun a pu apprécier la diversité des différentes activités accompagnées par des repas de qualité.