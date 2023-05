Gaz, assurances : ce qui va changer au 1er juin

Nouveaux tarifs, nouvelles démarches : voici ce qui va changer ce jeudi 1er juin pour les Français

Gaz : un nouveau prix de référence

Le prix "repère" du gaz, dont la valeur vient d'être fixée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), entre en vigueur le premier juin. Ce prix repère est légèrement inférieur au tarif réglementé du gaz (TRV), qui concerne encore 2,6 millions de Français, ce TRV devant disparaître au 1er juillet. Quelque 12 millions de foyers français consomment du gaz au quotidien.

Résilier son assurance en trois clics

Afin de protéger le pouvoir d'achat des Français, les contrats d'assurance pourront être résiliés via internet en trois clics à compter du 1er juin. Il ne concerne dans un premier temps que les contrats souscrits en ligne, à venir ou en cours. "Afin que la résiliation du contrat en ligne soit possible, le professionnel devra mettre à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, permanente, directe et facile d’accès lui permettant de notifier cette résiliation", précise le site gourvenemental service-public.fr. Le but de ce dispositif est "de simplifier les résiliations afin que les consommateurs puissent s'orienter vers des contrats plus avantageux pour leur pouvoir d'achat".

Dernier jour pour déclarer ses impôts

Le 1er juin, c'est le dernier jour de déclaration d'impôt pour les contribuables des départements de 20 à 54. Les départements suivant,s de 55 à 95 plus les Dom-Tom, ont eux jusqu'au 8 juin pour s'acquitter de leur déclaration.