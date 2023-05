Salles-la-Source. Yves Saget ou la lecture d’un cadran solaire

Yves Saget, tailleur de pierre et cadranier est un des meilleurs ouvriers de France spécialiste dans la réalisation de cadrans solaires. Il était présent à l’occasion de la nuit des musées à Salles-la-Source pour faire une démonstration au sujet de sa spécialité et donner une conférence sur la relation qu’il y a entre l’heure indiquée sur un cadran solaire et l’heure civile, intitulée "lecture d’un cadran solaire à Salles-la-Source".

A l’heure où les objets connectés se mettent automatiquement à l’heure civile avec une précision jamais égalée, l’engouement pour les cadrans solaires est en constante augmentation au cours de ces dernières décennies. C’est une technique donnant l’heure solaire, plusieurs fois millénaire, indique midi à sa porte : en effet, alors que l’heure civile est la même partout en France, l’heure solaire tient compte du lieu où on se trouve. Cela qui donne une relation prenant en compte de trois paramètres pour passer de l’une à l’autre : une correction due au décalage de la longitude, une correction donnée par la table d’équation du temps, et une correction due au décalage horaire été hiver. Exemple : la porte du musée de Salles-la-Source a comme coordonnées 44°26’15,5’’ N et 2°30’50,5’’E. Si on voit midi solaire à cette porte, le premier juin il sera : 12 h – 10 mn (longitude) – 2 mn (équation du temps) + 2 h (heure d’été) soit 13 h 48 mn en heure civile. Pour la correction du décalage de la longitude il faut enlever 4 mn par ° de longitude vers l’est soit 4x2,5° =- 10 mn. La valeur de l’équation du temps qui tient compte de la position la terre par rapport au soleil est donnée par la "table de l’équation du temps", soit – 2 mn pour le premier juin.

La réalisation du cadran solaire est tout aussi complexe. Elle tient compte de l’orientation de celui-ci et de la latitude pour l’inclinaison de stylet. Le plus simple étant un cadran solaire horizontal, orienté nord-sud, son stylet sera alors incliné de 44°26’(valeur de la latitude) par rapport à la verticale, si ce cadran est situé à Salles-la-Source.

Ce sont les explications données par Yves Saget qui fait partie du pôle des métiers d’arts en Pays ségali gérée par l’association "Art et Savoir-Faire" située à Sauveterre en Rouergue.

Tel. : 06 98 61 74 64

www.artetsavoirfaire.com