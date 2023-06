Rodez : la fête foraine ouvre ses portes ce vendredi à Bourran, et les manèges sont de retour !

Vendredi 2 juin 2023, la fête foraine de Bourran ouvre ses portes au public, et cela jusqu'au 18 juin inclus.

Vendredi 2 juin 2023, et cela jusqu'au 18 juin inclus, une cinquantaine d'attractions animeront le val de Bourran. Depuis ce mardi, les forains s'activent afin de préparer le lancement de la fête foraine, qui sera inaugurée à 17 h 30 en présence de la municipalité.

Depuis deux jours, les forains installent les attractions.

Aux machines à sous, aux stands de tir, aux manèges pour enfants...Viennent s’ajouter trois nouveautés cette année. Indy car, une simulation de conduite et Toboggan wave, un toboggan géant pour les plus petits. Et Expérience, un manège à sensations fortes accessible à partir d’1 mètre 25. Un moyen "de créer du renouveau et de la surprise, c'est ce qui fait que les gens reviennent", explique Stéphane Dubief, le représentant de la fête foraine auprès de la Ville de Rodez.

D'autres attractions ont également été revisitées. Au Kheops Labyrinth, ce sont des grilles qui remplaceront les vitres en verre constituant habituellement le parcours. "Cela rajoute un peu de difficultés et permet d'entretenir notre clientèle", révèle David Desert, le patron de l'attraction.

Au Kheops Labyrinth, le parcours évolue.

Après des dizaines d'années de présence à Rodez, les forains attendent avec impatience le début des festivités. "C'est une foire à laquelle on tient", confie Michael Sancerni, le patron de Mario Kart.