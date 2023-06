En Corée du Sud, la population va officiellement rajeunir d'un an, voire deux

(ETX Daily Up) - Le 28 juin, les Sud-Coréens vont tous rajeunir d'un ou deux ans. Le pays a décidé d'uniformiser son calcul pour déterminer l'âge d'une personne. La nouvelle loi se conformera aux standards internationaux, délaissant le système traditionnel, qui faisait prendre automatiquement une année chaque 1er janvier.

Le projet de loi, qui avait été adopté par l’Assemblée nationale sud-coréenne en décembre 2022, va entrer en vigueur le 28 juin. Il imposera officiellement l’utilisation du système international pour calculer l’âge d'un Sud-Coréen dans tous les domaines administratifs et juridiques, laissant aux oubliettes le fameux système de l’âge coréen.

En Corée du Sud, il existe trois manières de calculer son âge. La première méthode, la plus courante, est celle de l'âge coréen. A sa naissance, un Sud-Coréen a automatiquement un an, et il prend automatiquement une année supplémentaire chaque 1er janvier. Par exemple, un bébé né le 31 décembre est "officiellement" âgé de deux ans dès le lendemain de sa naissance. Généralement, c'est en se basant sur ce mode de calcul que les Coréens indiquent leur âge au quotidien. La deuxième manière de calculer est celle utilisée à l'international, qui compte l'âge à partir du premier anniversaire. Elle est déjà adoptée en Corée du Sud par une partie des services administratifs. Il existe également un autre âge, celui de la majorité, obtenu avec un autre calcul (basé sur l'âge calendaire, avec une année supplémentaire attribuée chaque 1er janvier). Et cet âge a également son importance dans ce pays asiatique, puisqu'il est utilisé par le système éducatif (pour déterminer à quel moment les enfants sont scolarisés), avoir le droit de consommer de l'alcool ou pour le service militaire, qui est obligatoire en Corée du Sud.

Les Coréens peuvent donc avoir trois âges différents : l'âge traditionnel, l'âge de la majorité (ou âge de l'année), et l'âge international. Une confusion, surtout pour l'administration, qui a poussé le pays à revoir son système.

"Les étrangers en Corée ne savent jamais quoi répondre quand on leur demande leur âge. La manière de calculer l’âge d’une personne est en effet très différente, explique Lee Wan-kyu, ministre de la Législation gouvernementale au Korea JoongAng Daily. "Une fois que les lois seront entrées en vigueur et que le mode de calcul de l'âge sera normalisé, la confusion cessera et les coûts sociaux et économiques inutiles pourront également être réduits", poursuit-il.

Cette mesure est également attendue par la population. 80% des Sud-Coréens sont favorables à l’unification du système de calcul de l’âge, selon un sondage de 2022 relayé par la NPR. D'autant plus que de nombreux citoyens se conforment déjà aux standards internationaux depuis les années 60.