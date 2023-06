Les souvenirs de Nestor (La banda d’Espalion) organisait son 14e festival, en collaboration avec les équipes communales et ses partenaires.

La puissance sonore des bandas a chassé les orages. Quelques nuages bien noirs laissaient présager le pire en début d’après-midi. Il faut croire que la puissance et la qualité musicale des bandas ont chassé ces nuages car c’est un temps idéal qui a accompagné ce 14e festival.

Les festivités ont commencé le samedi à 14 h 30 où trois villes jumelles Le coteau, Tauste et Langhirano ont participé. La délégation a été reçue par le maire et ses équipes. Eric Picard a ensuite ouvert officiellement le festival, place de la mairie. Les bandas sont alors parties pour le tour traditionnel des bars et restaurants, à la plus grande satisfaction des commerçants du centre bourg et du public.

Plusieurs milliers de visiteurs

Le public est arrivé de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le ciel se dégageait. Et quelle ambiance ! Les bandas ont "mis le feu" dans tous les points du centre bourg. Mais ce fut aussi une belle ambiance également à l’Ehpad d’Espalion. Cette année, la banda Espagnole "La Charanga de Tauste" est allé jouer à la maison de retraite et ce fut un franc succès pour le plus grand bonheur de nos aînés et du personnel soignant.

Le Nain d’or à la banda Tchaopinos

A noter que c’était la première fois que le festival recevait une banda venant hors de France. Un bel encouragement pour les organisateurs. Avec l’aide des services techniques de la mairie, les organisateurs et leurs bénévoles avaient tout prévu pour que ce soit une grande fête et ce fut le cas. Plus de 1 000 aligos/saucisses servies, plus de 400 sandwichs et le même succès pour la paella géante du dimanche, une ambiance de folie avec énormément de jeunes qui sont venus apprécier et animer le concours des bandas à partir de 20 h. Le jury du concours a, pour la deuxième année consécutive, décerné le "Nain d’or" à la banda Tarnaise "Los Tchaopinos". Mais toutes les autres bandas ont reçu un nain que ce soit pour la musicalité, l’animation en ville et d’autres critères.

Une ambiance endiablée mais "bon enfant"

Aucun incident notable n’a été à déplorer pour le plus grand satisfecit des organisateurs, de la sécurité civile et de la gendarmerie qui a également contribué à ce que tout se passe bien.