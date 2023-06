Mur-de-Barrez. Avec "Loisirs et culture", l’atelier cirque vise plus haut

Récemment, s’est déroulé, salle Lila à Mur-de-Barrez, le sixième stage de cirque initié par "Loisirs et culture" en Carladez, toujours animé par Lucie et Yassine artistes circassiens de la Cie 39-39.

Quinze enfants de 5 à 15 ans ont pu s’initier, s’améliorer, se perfectionner dans des exercices individuels et collectifs de souplesse, d’équilibre, de jonglage et de travail au trapèze, dans une ambiance ludique mais sérieuse. Soutenu par la municipalité de Mur-de-Barrez et "Loisirs et culture", un stage de "haute volée", plus long, plus intensif sera proposé du 3 au 13 juillet pour aboutir à une présentation du travail des stagiaires lors de la fête de Mur-de-Barrez le 14 juillet en fin d’après midi, parc de la Corette.

Informations et inscriptions avant le 25 juin auprès de Simone Matias au 06 33 04 22 57 ou matias.simone@orange.fr