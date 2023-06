Pour se changer les esprits, les Britanniques préfèrent lire que d'aller au ciné ou écouter un podcast

(ETX Daily Up) - De nombreux rapports s’alarment sur le délaissement du grand public de la lecture au profit des écrans. Mais le livre n’a pas dit son dernier mot : il reste un fort moyen d’évasion, selon un récent sondage britannique.

La Publishers Association, une organisation professionnelle britannique, a récemment interrogé 2271 adultes vivant au Royaume-Uni sur le rapport qu’ils entretiennent avec la lecture. Il en ressort qu’un tiers d’entre eux (33%) affirment qu’ils se plongent avec plaisir dans un livre lorsqu’ils passent une mauvaise journée. Seule la télévision est un moyen d’évasion plus populaire que la lecture, avec 54% des suffrages. Aller au cinéma ou écouter un podcast sont les activités qui trouvent le moins grâce aux yeux des Britanniques quand ils souhaitent s’aérer l’esprit et ne plus penser à leurs contrariétés.

Cet attachement fort à la lecture se ressent également dans le rapport que les sondés entretiennent avec les livres, et plus particulièrement avec ceux qu’ils ont dévoré. Faut-il s’en séparer pour en accueillir de nouveaux, une pratique que les bibliothécaires appellent le "désherbage", ou, au contraire, les entasser chez soi en croisant les doigts pour qu’ils puissent tous rentrer ? La question fait débat. En effet, l’enquête de la Publishers Association révèle que 41% des Britanniques conservent religieusement tous les ouvrages en leur possession, tout en soulignant que le grand public est globalement "très enclin" à faire de la place dans sa bibliothèque.

Mais pas question pour autant de les jeter à la poubelle, même si 7% des répondants optent ponctuellement pour cette méthode de tri. Les lecteurs britanniques ont davantage tendance à offrir les livres qu’ils ont déjà lus à leurs proches (34%), ou encore à les donner à une association caritative (33%). Seuls 12% des sondés proposent les ouvrages dont ils veulent se débarrasser sur des sites de troc entre particuliers et des plateformes de vente spécialisées. Toutes ces statistiques montrent que le livre résiste beaucoup mieux que d’autres biens culturels comme le CD ou le DVD. Si le temps consacré à la lecture diminue, notamment chez les jeunes, les ventes de livres sont à la hausse au Royaume-Uni. Autour de 669 millions d’exemplaires physiques se sont écoulés en 2022, ce qui représente le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Dans son ensemble, l’édition britannique s’est portée comme un charme l’année dernière : son chiffre d’affaires a atteint 6,9 milliards de livres sterling, en hausse de 4% par rapport à 2021.

Pour Dan Conway, directeur général de la Publishers Association, ces résultats témoignent de la place privilégiée que le livre continue d’occuper, malgré ses concurrents numériques. "Les livres sont un excellent moyen pour nous tous de nous évader de notre routine quotidienne, et si nous sommes en mesure de partager cela avec nos amis, nos familles et plus largement, nous pourrions faire une énorme différence dans la vie des gens sans même nous en rendre compte", a-t-il déclaré dans un communiqué.