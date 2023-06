Concert : les Goldmen pour aller au bout de nos rêves à Saint-Geniez

Le groupe "Goldmen", actuellement en tournée, passera par Saint-Geniez jeudi 10 août pour le grand concert en plein air de l'été.

"J’ai eu le plaisir de vous voir à Rodez, on s’est régalé, on est content de vous recevoir le 10 août pour le grand concert en plein air de l’été à Saint-Geniez", confie Marc Bories, maire de la cité marmotte, à l’attention d’Alain, chanteur du groupe des Goldmen qui, depuis 2017, reprennent les tubes de Jean-Jacques Goldman. Un chanteur fédérateur, "très populaire avec des chansons faussement simples", poursuivent les membres du groupe qui ne manquent pas d’humour lors de leur présentation. "Non, moi, je joue du saxo, je fais de la musique", glisse narquois John à ses acolytes et aux élus locaux en visio pour annoncer le concert phare de Saint-Geniez. Autant dire que la bonne humeur sera au rendez-vous sur la place de la mairie.

Jean-Jacques Goldman : "J'aime bien ce qu'ils font"

Après les BBBrunes, Bertignac, Big Flo & Oli, etc. C’est donc un hommage, ou plutôt une célébration envers Goldman qui est proposé. Et qui ne connaît pas ses tubes ? Sans compter que la ressemblance du chanteur Alain est troublante, travaillant sa tessiture avec Pierre-Marie Boute, coach vocal à Puget-sur-Argens. "Il m’a toujours influencé, j’aime son écriture." Et d’ajouter : "J’ai pleuré quand j’ai vu Bohemian Rhapsody (le biopic sur Queen, NDLR), on bluffe les gens comme des faussaires." On en oublie que le principal intéressé, n’est pas sur scène, mais preuve que la qualité est assurée, lui-même a déclaré : "J’aime bien ce qu’ils font, dans un bon esprit avec des bons musiciens."

Réservations à l’office de tourisme de Saint-Geniez au 05 65 70 43 42.

Sur les sites ticketmaster.fr, fnac.com et seetickets.com