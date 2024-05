Golinhac. Une belle soirée bien généreuse

Pour la troisième année consécutive, les membres du Foyer rural ont donné de leur temps pour la bonne cause. Samedi dernier, une soirée caritative était organisée et permettra aux bénéficiaires de deux associations locales "Jamais sans toit" d’Entraygues et "la Passerelle" d’Espalion de recevoir un chèque dans les prochains jours. Deux groupes bénévoles ont animé la manifestation : "Les Mal-barrés" fidèle à ce rendez-vous qui leur tient à cœur et "Accord perdu" groupe du bassin, dynamique.

La soirée avec ses deux formations ont été appréciée par la qualité musicale, une bonne ambiance à permis aux amateurs de frétiller sur la piste de danse.