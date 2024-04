Golinhac. Les enfants ravis !

Lors des vacances scolaires, une douzaine d’enfants a participé à l’atelier créatif et ludique de Goli’Pitchoun, animé par Sandrine. C’est à l’ancienne école, que les enfants et parents ont créé de jolis sacs personnalisés. Un atelier qui permet à chacun de développer son imagination suivant ses envies. Tous étaient heureux de partager ce temps récréatif. Puis tous les participants se sont rendus au plan d’eau pour une course folle la chasse à l’œuf. Les enfants s’en sont donné à cœur joie à la recherche des chocolats pour remplir leur sac ou en faire une dégustation sur le champ. Un agréable après-midi qui s’est terminé par un goûter partagé.

Le prochain atelier aura lieu le samedi 4 mai de 14 h à 16 h 30 pour décorer une gourde, contact Sandrine au 06 26 14 02 29.