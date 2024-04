Golinhac. "Guste et Cie" a fait un tabac !

Samedi dernier, la troupe "Guste et Cie" a joué à guichets fermés lors de leur représentation. D’entrée de jeu, le ton était donné avec les plus jeunes qui ont souhaité participer à la soirée. Ils ont offert une belle prestation sur scène qui a su divertir et faire rire le public.

Les comédiens de la troupe n’ont eu aucun mal à prendre le relais. Une entame personnalisée, toujours aussi surprenante, se voulait autocritique sur les acteurs eux-mêmes où chacun s’est essayé à l’écriture d’un solo. Les sketchs se sont ensuite enchaînés avec beaucoup d’enthousiasme. La dernière pièce a conquis l’assemblée avec un jeu de scène et une intrigue parfaite pour finir une soirée bien divertissante.