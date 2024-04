Golinhac. Une belle rencontre des quilles

Dimanche 31 mars, le quillodrome de Campuac avait un air de manche de championnat puisque se déroulaient les coupes des clubs de quilles de Campuac et de Golinhac. Tous les terrains étaient de ce fait remplis et le club de Golinhac remercie chaleureusement son club voisin pour lui avoir permis de réaliser cette journée, en échappant au temps capricieux de ces derniers jours. Ce sont tout d’abord les jeunes de l’école de quilles qui ont débuté les parties, suivis des catégories seniors hommes et femmes. Comme chaque année, les équipes ont été mélangées afin de permettre aux différents licenciés de jouer quelques parties avec des coéquipiers différents de leurs équipes habituelles.

Concernant les résultats, c’est Apolline Romieu qui s’est vue couronnée dans la catégorie féminine et Frédéric Galan dans la catégorie masculine.

La journée s’est terminée par la remise des trophées ainsi que le traditionnel repas à l’Auberge La Bastide d’Olt à Golinhac.Les dirigeants en ont également profité pour distribuer à tous les licenciés une doudoune sans manche, brodée ainsi qu’un t-shirt tous deux brodés avec le logo du club. À ce sujet, le club tient à remercier l’ensemble des sponsors ayant participé à ces projets. Une journée chaleureuse à laquelle la quasi-totalité des licenciés ainsi que leurs familles ont répondu présent.

Le prochain rendez-vous sera ce samedi 6 avril avec la participation à l’Interclub sous le quillodrome de Campuac avant un début de saison le 21 avril. Le club aura le plaisir d’accueillir 2 manches de championnat sur le terrain de Régault : une en district et une en Élite.