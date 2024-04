Golinhac. La relève de "Guste et Cie" sur les planches de la salle des fêtes

Cinq jeunes, Lexie, Louane (absente sur la photo), Méline, Baptiste et Paul vont en avant-première présenter deux sketchs lors de la représentation de théâtre "Guste et Cie", samedi 6 avril, à la salle des fêtes de Golinhac à 20 h 30. Grâce à la section "théâtre et jeu" créé en septembre dernier, et sous la houlette de Christelle, ces jeunes motivés ont travaillé les émotions, la prestance, éloquence, la mémoire, la relation à l’autre. Ils doivent présenter leur spectacle le 15 juin, mais ils profitent de la prestation de leurs aînés pour se confronter au public. Et c’est certainement devant une salle comble, que ces petits artistes devront affronter le tract et sauront le surpasser pour prendre beaucoup de plaisir à jouer sur scène.