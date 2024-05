Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’école Sainte-Marie a remporté le premier prix pour la semaine des Apel

L’école Sainte-Marie a participé à "la semaine des Apel" organisée par l’Apel départemental. Vendredi, au foyer Saint-Pierre, à Rodez, elle a reçu le premier prix en étant le coup de cœur de la soirée.

Le thème de cette année était "Bien dans son corps, bien dans sa tête". De multiples actions ont donc été organisées au sein de l’école par le bureau de l’Apel avec l’investissement de plusieurs parents, grands-parents et bien sûr les dynamiques équipes pédagogiques de l’établissement et du collège privé Sacré-Cœur de Laissac.

Les enfants ont pu réfléchir et s’enrichir autour de plusieurs sujets et actions : l’hygiène alimentaire "Je prépare mon goûter équilibré ; la sédentarité" Je me sens bien en faisant du sport", "Je prends soin de mon camarade" ; le sommeil : "Je comprends et respecte mon petit train du sommeil", la relaxation : "Je développe mon imagination et j’apprends des techniques de relaxation" ; les émotions : "J’apprends à les reconnaître et les apprivoiser" en français, en anglais et en espagnol, autour des gestes d’urgence : "J’apprends les numéros d’urgence, à passer une bonne alerte et la position latérale de sécurité (PLS)". Les adultes se sont vus également offrir un webinaire de 90minj, autour de ces sujets-là, afin de remercier tout le monde de son investissement.

Des moments riches en partages et échanges avec les autres écoles participantes.

L’école a encore de beaux projets à venir, pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Mme Fouet, directrice au 06 77 57 50 03.