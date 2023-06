Curan. Dernier match de la saison pour l’équipe fanion

Dernier match de la saison pour l’équipe fanion avec la réception du Monastère. Un match sans enjeux pour les deux équipes, en cette dernière journée, leur sort étant déjà scellé avant le match.

L’objectif pour les noirs et blancs était donc de sortir la tête haute de cette saison quelque peu difficile. Lors de la première mi-temps l’ESCC se montre généreux au niveau des efforts mais sur une contre-attaque, l’adversaire trouve le chemin des filets et ouvre donc le score. Et c’est sur ce léger avantage pour les visiteurs que les joueurs rentrent aux vestiaires. En deuxième la défaillance physique et le manque de justesse technique viendront punir lourdement les noirs et blancs. Le match se termine sur un score de 7 à 1 avec un but sur penalty de Gaël Buscaylet. Une fin de saison compliquée pour l’équipe fanion qui laisse place à la pause estivale.

U17 : défaite 2-1 contre Naucelle/Pampelonne

U15 : victoire 2-1 contre le Buisson 2. U13 eq.1 : victoire 3-0 contre JSL/ victoire 10-0 contre Naucelle. U13 eq.2 : défaite 4-2 contre le Buisson 2/ match nul 2-2 contre Aguessac. U11 eq.1 (photo) : victoire 1-0 contre EFC 88 3/ match nul 1-1 contre Villefranche-de-Rouergue 2. U11 eq.2 : match nul 1-1 contre Luc-la-Primaube/ défaite 3-4 contre Aguessac.