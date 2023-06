Foire de Rodez : les glaçons On the Rocks promettent un été rafraîchissant

On vous présente les glaçons en granit imaginé par sa société On the Rocks.

Ils rafraîchiront vos vins et whiskies de l'été sans fondre : les glaçons en granit du Sidobre et de l'Aubrac imaginés par la société aveyronnaise " On the Rocks " fondée par Vanessa Lacombe à Baraqueville, il y a près de 20 ans.

" Le but est de donner de l'utilité à la pierre, de la faire vivre mais aussi de rafraîchir les alcools sans qu'il y ait un rajout d'eau à l'intérieur, sans qu'ils soient dilués. De plus les saveurs sont préservées ainsi que les arômes ", explique Vanessa Lacombe. Un tour au congélateur et le tour est joué !

Elle a aussi mis toute sa créativité dans l’élaboration d’une gamme de produits liés aux arts de la table et à la dégustation. On The Rocks commercialise des plateaux, beurriers, assiettes et accessoires en ardoise ou en lauze. Des pièces uniques découpées afin de garder ce qui reste du patrimoine.

Avec cette même volonté de pureté et de sens, Vanessa Lacombe a récemment ajouté une activité à son entreprise. Elle a créé une gamme d’alcools Aveyronnais notamment des whiskies certifiés bio, vendus sur internet sous la marque Naturopolis, à prendre évidemment avec les glaçons !

Suite à son originalité, efficacité et esthétisme, le produit est distribué partout en France.

