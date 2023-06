Foire de Rodez : on a découvert la cuisine thaïlandaise servie à la sauce aveyronnaise

Sur le stand E17, Nicolas Malgouyres, originaire de Cabanès, et son épouse Sunny servent des produits d’un pays qu’ils connaissent bien. Alors qu’il y a vécu et travaillé durant douze ans, elle y est née, à Bangkok précisément. Tukta thaï, c’est l’histoire de ce couple.

Nicolas Malgouyres a passé toute son enfance et son adolescence à La Borie Basse, un hameau (presque) familial de la commune de Cabanès. Spécialiste en ingénierie, il a fait carrière, durant deux décennies, en Asie, mettant ainsi son expertise au service de l’industrie (usines, écoles...), en matière d’installation, de maintenance, de réparation.

Il a travaillé trois ans au Vietnam, deux au Cambodge et douze en Thaïlande, trouvant, dans ce périple, le bonheur professionnel, mais également l’amour dans le dernier des trois pays. C’est de là, en effet, qu’est originaire Sunny, née dans la capitale, Bangkok, devenue son épouse. Mais, c’est pourtant à... La Borie Basse qu’il l’a rencontrée, puisqu’elle était venue, en vacances, dans les valises d’un de ses collègues.

Quand Nicolas Malgouyres a commencé « à ne plus prendre le même plaisir » dans son séjour asiatique, ils ont décidé de rentrer à Cabanès, où il passait déjà trois mois par an. Experte en finances et en comptabilité, son épouse aime aussi cuisiner. Ils ont donc décidé de donner naissance à Tukta (poupée, dans la langue maternelle de madame) thaï cuisine, porté sur les fonts baptismaux le 1er juillet 2022. Ils ont aménagé, à côté de chez eux, un atelier dans un ancien hangar et ont acheté une caravane qu’ils ont équipée. La première sortie a été le marché de Carmaux.

Des spécialités revisitées

Depuis quelques mois, Nicolas et Sunny Malgouyres sont devenus des fidèles de celui de Naucelle, le samedi, où ils proposent des standards de la cuisine thaïlandaise (nems, samosas, bouchées vapeur, rouleaux de printemps, sushis...), certains étant revisités à la sauce aveyronnaise avec, par exemple, des samosas au roquefort, mais aussi une vingtaine de plats qui tournent en fonction des produits de saison et de l’humeur de la cuisinière.

Alors qu’ils fréquentent, à tour de rôle, le mercredi, les foires de Rieupeyroux, de Naucelle et de Baraqueville, ainsi que les marchés gourmands, Nicolas Malgouyres, âgé de 45 ans, et son épouse ont installé leur caravane à la Foire de Rodez (stand E17). « C’est une opportunité qui va nous apporter davantage de visibilité », se réjouit-il. Ceux qui veulent impressionner Sunny Malgouyres peuvent demander des poh-piah-goog... Ils mangeront des nems aux crevettes.