Foire de Rodez : le feu autrement avec le brasier à granulés de BFC Confort

Le brasier à granulés BFC Confort créé par Dominique Chenais donne une seconde vie aux cheminées.

Quoi de mieux en hiver qu'un feu de poêle ou cheminée qui imprègne la maison d'une ambiance chaleureuse. Dominique Chenais (E1C), créateur, rend son utilisation plus simple avec le brasier à granulés de bois BFC Confort, inventé en 2015. Un panier en fonte qui permet d’utiliser du granulé de bois dans une cheminée pour une durée d'autonomie de 3 à 6 heures, sans faire des travaux, modifications ou installer une assistance électrique.

Des fournisseurs 100 % français

" L’idée de ce brasier m’est venue suite aux demandes de certains clients qui ont chez eux une cheminée à bois et me demandaient s’il était possible d’y brûler des granulés. J'ai donc créé un appareil mixte, grâce auquel les gens peuvent varier. La cheminée devient plus polyvalente : selon ses envies, on peut y brûler soit du bois, en retirant le brasier, soit des granulés ! ", explique Dominique Chenais. Une invention qui évite l’achat et le transport de bois, les saletés dans la maison et les nettoyages réguliers du poêle ou bien de la cheminée.

Le fondateur du BFC Confort , mise sur la proximité, aussi bien avec ses clients qu’avec ses partenaires. Il a opté pour des fournisseurs 100 % français et des matières premières de qualité. Une gamme qui d'ailleurs s'élargit avec des modèles en acier réfractaire de plusieurs tailles, poids et formes. Le brasier est fabriqué en Lorraine et est garanti 5 ans.