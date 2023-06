Foire de Rodez : Vent de liberté fait découvrir les chemins de l'Aveyron en quad

Basée à Combelles, la société Vent de liberté est présente sur la foire de Rodez pour "faire découvrir les chemins des alentours aux Aveyronnais dans le respect de la nature".

Vent de liberté, une entreprise qui propose des stages de motos pour enfants, des randonnées en quad pour les adultes, du quad sur piste, du karting et de la trottinette électrique, fête ses 20 ans cette année. Et tout cela dans un esprit familial.

"Les sports mécaniques sont ouverts à partir de 8 ans mais on essaie de faire de plus en plus de choses pour les plus petits", confie Nicolas Charbonnier, le responsable. Aire de jeu et glaces, chacun peut y trouver son compte, tout en restant accessible avec des activités pour tous les budgets.

"Dans le respect de la nature"

Basé à Combelles, Vent de liberté est présente sur la foire de Rodez pour "faire découvrir les chemins des alentours aux Aveyronnais dans le respect de la nature", explique Nicolas Charbonnier.

Les enfants, de 3 à 6 ans, peuvent essayer des quads électriques sur un circuit dans un petit coin de verdure. Il est également possible de repartir avec une carte de fidélité afin de bénéficier de 10 % sur sa prochaine activité.

Vent de liberté est ouvert tous les après-midi pendant les vacances d’été et sur réservation hors saison.