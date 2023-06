Ilona, stagiaire à Centre Presse, a testé le dispositif censé sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route. Impressionant.



"C’est tombé sur moi ! Petite stagiaire que je suis et comme vous vous en doutez, je n’ai pas eu trop le choix lorsqu’il a fallu trouver quelqu’un pour tester la voiture tonneau de la gendarmerie. Je vous avoue, un petit stress m’a envahi avant de sauter le pas. Mais, une gendarme a bien voulu m’accompagner dans cette aventure. J’ai eu la tête à l’envers plus d’une fois dans cette voiture… J’ai donc crié ! Je ne fais sans doute pas très courageuse à vos yeux…

Agrippée au volant et bien attachée, dans ma tête, je me suis dit : "Merci la ceinture de sécurité !" J’ai également évité une balle de tennis ; comme quoi, les objets (téléphone, ordinateur, sacs de courses) peuvent être source de danger et faire mal lors d’un accident entraînant un tonneau. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, j’ai survécu ! Cette animation, qui est loin d’être un manège mais plutôt un outil de prévention, fait prendre conscience et sensibilise. Et dites-vous, dans la réalité, c’est pire puisque les vitres risquent de se casser, la voiture de se cabosser, sans oublier le stress humain. Je suis sortie de la voiture en souriant et fière de mon expérience. Maintenant je vous passe le volant, c’est à vous !"