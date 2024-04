Aveyron : les acteurs de la filière ovine ont rendez-vous les 24 et 25 avril au 2e salon professionnel Provinlait de Réquista

Les 24 et 25 avril, à Réquista, le 2e Salon Provinlait sera orienté vers les "Exploitations durables tournées vers l’avenir". Près de 4 000 personnes sont attendues dans le berceau de la filière ovine française.

Si on regarde la France d’un point de vue global, plus de 80 % du cheptel ovin laitier se concentre dans le quart sud ouest de la France. Si l’on s’approche un peu plus, on constate que l’Occitanie recèle le principal bassin moutonnier avec 56 % des brebis laitières. Et si on zoome un peu plus encore, on voit que l’Aveyron, avec sa zone roquefort et sa filière Lacaune domine cette production. Et si on force un peu plus le regard, on voit que le Réquistanais concentre la majeure partie de la production laitière, dénombrant à lui seul 75 000 brebis sur les 600 000 qui broutent dans le département. Et c’est à Réquista que se tient, tous les lundis, le premier marché ovin de France.

De l’avenir de cette filière dépend l’avenir du territoire

C’est bel et bien pour que ce dynamisme perdure qu’il y a deux ans, fut créé le premier salon professionnel de la filière ovine Provinlait à Réquista. "Car il faut bien avoir en tête que si la filière est très imposante sur notre territoire, au regard du pays tout entier, elle ne représente qu’une toute petite part", relate Adeline Canac, présidente de l’association organisatrice du salon. Si bien que de l’avenir de cette filière dépend grandement l’avenir du territoire, voire de la région. " Mais c’est une filière adulte, mature" avance Arnaud Viala, le président d’un Département qui, au même titre que la Région, soutient activement ce salon.

Qui plus est dans le contexte agité qui anime l’agriculture ces derniers mois. "Nous sommes soucieux du devenir de l’agriculture, première ressource économique du département. Nous soutenons l’agriculture pour l’attractivité au sens large, et l’attractivité de ce métier qui touche également à l’environnement.

Vivabilité, viabilité, adaptabilité

L’attractivité de ces métiers de la production ovine est la véritable toile de fond de ce salon professionnel qui, il y a deux ans pour sa première édition, a attiré près de 3 000 visiteurs. "Cette année, Provinlait est placé sur le thème "Des exploitations durables tournées vers l’avenir". Pour nous, le triptyque sur lequel il faut se battre c’est celui qui comprend la vivabilité, viabilité et adaptation des exploitations", souligne Adeline Canac, rappelant au passage que 55 % des agriculteurs de la filière sur le territoire ont plus de 55 ans. Un enjeu qui concerne tout un tissu économique. "Une activité non délocalisable" comme l’a fait remarquer Clément Carles, élu de la région Occitanie, qui vante également la "technicité" des professionnels de cette filière, ouvrant la voie à une main-d’œuvre très qualifiée.

Il sera donc question de tout cela lors de ce 2e Provinlait, qui au-delà de la présence d’un panel important de conférencier de "haut niveau", accueillera 110 exposants, soit une trentaine de plus que lors de la précédente édition, dont une bonne partie en provenance de toute la France, voire de l’Espagne. De quoi souligner l’importance que revêt ce salon aux yeux de toute la filière et qui fait dire au maire de Réquista, Michel Causse, pas peu fier de voir sa commune héberger un tel évènement : " Depuis quelque temps, on voit une fierté à être paysan, contrairement à ce que l’on a pu voir par le passé". Cette fierté qui peut permettre à une filière agricole d’envisager l’avenir avec détermination.