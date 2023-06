Foire de Rodez : avec Le Petit Train, un déplacement gratuit pour un moment convivial

Une envie de balade dans Rodez ou bien d'arriver d'un point A à un point B gratuitement ? C'est l'occasion avec Le Petit Train !

Le petit train tourne dans Rodez !

Une navette gratuite à prendre pour se déplacer plus facilement et de façon originale. Sur tout le week end, de 10 heures à 20 heures, elle peut vous prendre au centre aquatique Aquavallon, Place Foch ou bien encore au Musée Denys Puech afin de vous déposer à destination de la Foire Expo ou inversement.

"Je trouve que c'est une bonne idée, cela amène de la nouveauté. Les gens qui montent à bord de mon petit train sourient, passent un bon moment et cela amène un peu de vie. Je prends majoritairement des familles, des enfants et des jeunes. Puis c'est également un moyen de voir la ville autrement. ", exprime Gérard Delmas, conducteur du petit train et conducteur de bus chez Ruban Bleu.

Pour des horaires plus précises, n'hésitez pas à consulter la page Facebook des " Petits Trains Occitans ".