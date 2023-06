Foire de Rodez : Ruban Bleu fait voir la vie en rose avec son nouveau véhicule

Le groupe Ruban Bleu profite de la foire de Rodez pour dévoiler son nouveau véhicule Volvo qui roule à l'Oléo. Une belle occasion pour découvrir la société qui fait à la fois agence de voyages, transport interurbain, petit train et même hôtellerie.

Cent quatre-vingt-neuf passagers ont eu la chance de quitter le tarmac de Rodez, la semaine dernière, pour s’envoler à Madère. Derrière ce vol unique, se cache l’entreprise Ruban Bleu qui est aussi une agence de voyages. Du ciel au bitume, l’entreprise Autocars Ruban Bleu, fondée en 1949, est devenue un groupe qui compte seize sociétés et 605 salariés. La foire de Rodez est l’occasion de découvrir le large éventail proposé et des moyens pour y accéder, en particulier le nouveau véhicule Volvo. Ce dernier, long de 14 m et doté de 55 fauteuils, roule à l’Oléo, une énergie 100 % végétale. « Une vraie avancée », résume Olivia Latremolière, responsable commerciale chez Ruban Bleu Autocars. Ce qui se fait de mieux en somme, sur le marché, comme en témoigne, un observateur issu de la concurrence, venu apprécier en exclusivité ce bijou présenté à la foire de Rodez.

Support USB, écran, climatisation, ce nouveau car sera suivi de deux autres de qualité similaire pour les voyages touristiques et intégrer une flotte de 550 véhicules. « Il y a une vraie volonté du groupe de s’engager dans l’énergie alternative, c’est la solution de demain », poursuit Olivia Latremolière, salariée passionnée depuis dix-sept ans, qui apprécie l’ambiance familiale et l’orientation prise en lien avec la sobriété énergétique. Des véhicules qui roulent à l’Oléo, mais aussi au biogaz et à l’électrique à l’instar des navettes proposées à Espalion, Villefranche-de-Rouergue ou encore Albi. Car Ruban Bleu dépasse la frontière rouergate pour offrir des voyages du bout du monde mais aussi pour servir les transports urbains, interurbain en direction des usagers, des scolaires.

Transport urbain et petit train

Le groupe dispose même d’une partie hôtellerie avec le Mercure et petit Mercure à Rodez. Depuis peu, Ruban Bleu propose aussi le petit train touristique, en terre tarnaise, à Albi et Cordes-sur-Ciel. Pour la foire de Rodez, la navette mise en place, provient d’ailleurs du groupe (lire ci-dessous). « Une philosophie de l’entreprise », rappelle Olivia Latremolière, qui colle à l’air du temps. Une autre salariée fait aussi partager son enthousiasme sur la capacité à s’adapter à la demande, y compris à titre individuel et pas seulement pour des groupes. Cette flexibilité, du clé en main, pour organiser un voyage, même à la journée, est un gage de réussite. « Il y a plusieurs métiers au sein de l’entreprise, ce qui fait que l’on ne s’ennuie jamais. C’est même un beau métier qui permet de faire des rencontres, d’être utile et de voyager. »

En avant-première, l’agence de voyages annonce des départs de l’aéroport de Rodez en mai 2024 pour la Jordanie et en juin 2024 pour le Monténégro. Histoire de changer d’air après Madère… Et sans prétendre à s’envoler au bout du monde, une tombola est proposée pendant la foire de Rodez, pour gagner un panier garni. Il suffit pour cela, de devenir le poids d’une roue d’autocar. Faites vos jeux !