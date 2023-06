Rodez : pendant cinq jours, la Foire a relevé le défi de son retour en ville

Après cinq jours d'animations au Haras de Rodez, l'heure est au bilan pour les organisateurs de cet événement rassemblant de nombreux Ruthénois tout au long du week-end.

Relancer un événement mis dans un profond sommeil depuis 9 ans. C'est le défi que se sont lancé les équipes de Midi events du groupe La Dépêche avec l’organisation de la Foire de Rodez, du 8 au 12 juin au Haras. "C’était un sacré challenge, souffle Sylvie Meuriot, responsable de Midi events. En plus, nous avons commencé à organiser cet événement à partir du mois de décembre, c’était un timing serré, mais nous sommes pleinement satisfaits du résultat."

Pendant ces cinq journées de festivités, le public a répondu présent. "Surtout le week-end. Dimanche a été une magnifique journée, et plus globalement, nous atteignons les objectifs que nous nous étions fixés", complète l’organisatrice. Ceci, forcément, au plus grand bonheur des exposants qui ont pu profiter de la visibilité qu’offrait cet événement, réunissant 130 professionnels aveyronnais à deux pas du centre-ville ruthénois. "D’après nos premières remontées, les exposants ont réussi à signer de belles ventes, maintenant nous allons recueillir le ressenti de chacun", ajoute Sylvie Meuriot. Afin d’avoir un retour sur expérience plus précis, exposants comme visiteurs seront sondés, et les conclusions nécessaires en seront tirées.

Car ce retour de la foire n’est pas éphémère. Après ce succès, l’organisation souhaite pérenniser l’événement (lire ci-dessous, NDLR). "La question c’est de savoir si un tel événement doit être organisé chaque année ou tous les deux ans."

Un site idéal

Seul point noir au tableau, la journée de vendredi, marquée par de fortes pluies, freinant le bon déroulement des manifestations. "Mais là aussi, tout s’est bien goupillé, sourit Sylvie Meuriot. Nous avons fait preuve d’une belle solidarité qui nous a permis de passer cette tempête. Et puis la météo a été au rendez-vous ce week-end, c’est un moindre mal."

En tout cas, celle qui a planifié une bonne partie des festivités le déclare, tout le monde s’accorde sur un point, cet écrin du Haras semble être le lieu idéal pour un événement de ce genre. "De nombreuses personnes ont souligné l’aspect exceptionnel de ce site, c’est une vraie réussite." Ce, malgré des difficultés rencontrées par certains pour accéder à cette position. "Nous avons simplement eu un problème au niveau du stationnement. Il va falloir travailler pour améliorer cette situation", reconnaît l’organisatrice.

Une renaissance qui appelle ainsi à quelques correctifs pour la prochaine édition, l’organisation en a conscience. Mais en attendant, l’événement devrait rester proche de ses codes historiques. "C’est dans l’ADN d’une foire de mettre en avant les entreprises locales et d’offrir tout un panel d’activités différentes au public. Nous allons développer cet aspect pour la suite, afin de conserver cette identité", poursuit-elle. Faisant partie de "l’histoire de Rodez", selon le maire Christian Teyssèdre, la foire est maintenant appelée à faire partie de son présent, et peut-être même de son futur.