Foire de Rodez : les robots géants débarquent ce samedi 10 juin

Entre découvertes et animations voici les temps forts proposés ce samedi dans les allées de la Foire de Rodez.

Légion étrangère et gendarmerie

Démonstration de matériels et d’équipements militaires avec la 13e Demi-brigade de la Légion étrangère (E33B) implantée à La Cavalerie. Les gendarmes (E55), quant à eux, proposent de monter à bord d’une voiture dite tonneau.

Trottinette californienne

L’entreprise "Vent de liberté" (E7B) fait découvrir la trottinette californienne, de 16 heures à 16 h 30.

Les drones cloués au sol

À la suite d’un problème technique, les entreprises "Maxidrone" et "Drone Ruthènes" (E07) ne pourront pas faire décoller leurs drones, ces samedi et dimanche.

Dans le baquet d’une véritable Formule 1

Pour les amateurs de vitesse, rendez-vous sur le stand de l’entreprise primauboise Siligom-BMG Delfau (E05) pour s’essayer à la conduite d’une Formule 1 via un simulateur en réalité virtuelle. Cela se fait au volant d’une véritable monoplace de l’écurie Arrows.

Les mini-quads pour les enfants

De 14 heures à 16 heures, démonstrations et initiations de quad et de trottinette. Pistes, kart cross, circuit de voitures… Il est l’heure d’appuyer sur le champignon.

Au programme de la conférence

De 16 heures à 17 heures, une conférence est organisée, avec la participation de plusieurs exposants et notamment de décorateurs d’intérieur, sur l’aménagement intérieur et extérieur d’une maison à portée de main.

Les robots géants débarquent !

Un robot géant qui sait faire le bon choix pour s'informer. Centre Presse Aveyron

Amateurs d’animations originales, vous allez être servis… Mélange de robotique et de futurisme, ces robots géants, portés par l’entreprise toulousaine Lumynight, prévoient de déambuler dans le haras. Petits et grands ont ainsi l’occasion de les croiser, de se photographier avec et bien plus, à deux reprises cet après-midi : de 15 heures à 15 h 30, et 18 heures à 18 h 30.