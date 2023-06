Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le grand concert de l’été aura lieu le 10 août

Le maire, Marc Bories, et des conseillers de la commission animation, ont rencontré, à la salle des Illustres, les trois associations partenaires : le sport quilles marmot, l’association des commerçants et artisans et profession libérales, les représentants de l’amicale des pompiers du centre de secours, l’office de tourisme des causses à l’Aubrac et les services techniques de la mairie, afin de préparer l’organisation du grand concert de l’été qui se déroulera le jeudi 10 août prochain à 20 h 30, place de l’Hôtel de ville.

Après le concert d’Amir l’été dernier, c’est le groupe Goldmen qui a été retenu. Un groupe 100 % consacré à Jean-Jacques Goldman. Les six membres avec son chanteur Alain Stevez qui rendent hommage (tribute) sur scène et vous plongent dans l’illusion parfaite de l’univers Goldman.

De très haut niveau national, il est actuellement en tournée en France. Ce spectacle est produit par la société Ginger et son gérant Philippe Tassart, qui donne ainsi l’occasion de retrouver les grands tubes de Jean-Jacques Goldman qui ne donne plus de concert depuis plus de 20 ans (Bordeaux 2 002). Dès à présent tous les organisateurs sont de pied d’œuvre pour offrir un bon moment à tous les fans de Jean-Jacques Goldman.

Vous pouvez vous procurer vos billets dans les bureaux de l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac à Saint-Geniez-d’Olt, Sévérac, Laissac. Tarif : 31 € la place. Sur plateformes Fnac, France billets, etc. Tarif : 32 €. Groupes de 10 personnes, tarif : 27 € la place.