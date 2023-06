Réquista. Les VTTistes traversent le Massif central

Fin mai, les vététistes réquistanais se sont lancé un nouveau défi : faire un tronçon de la Grande Traversée du Massif central (GTMC) en VTT. Randonnée, imaginée par Jean-Louis Théron après son Tour de La France en solitaire en 2022. Accompagné de cinq autres vététistes : Jérôme Sirgue, Marc Trémolières, Michel Malaval, Alexis Barthes et Jean-Michel Coursières, le groupe a organisé cette épreuve depuis le début du printemps (hébergements, intendance, et.) et s’est préparé physiquement en faisant des sorties VTT allongées. Ils ont parcouru 550 km environ pour 12 900 m de dénivelé, en neuf étapes quotidiennes allant de 45 km à 80 km. Départ de Clermont-Ferrand (63) jusqu’à Ste-Enimie (48) sur un itinéraire bien balisé et très varié. Le parcours de la chaîne des Puys à la Margeride : à travers les volcans d’Auvergne, le puy de Dôme, le massif du Sancy, les lacs volcaniques, les Monts du Cantal, Le Lioran, les vastes étendues du Cézallier. Puis de la Margeride au causse Méjean.

Tous les sportifs sont revenus ravis de ce périple et d’avoir partagé ces bons moments ensemble dans une très bonne ambiance, avec le soleil et par chance, un seul orage. Certaines personnes ont pu suivre chaque jour leur étape, commentaires et de très belles photos sur le blog du club : unioncyclistedurequistanais.blog4ever.com