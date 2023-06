Grande nouveauté pour le transport scolaire en Occitanie, dès la rentrée de septembre 2023 !

La Région Occitanie a annoncé, ce lundi 12 juin 2023, une nouveauté majeure à venir pour le transport scolaire, en vue de la prochaine rentrée de septembre.

Les familles des élèves scolarisés de la maternelle au lycée, en Occitanie, peuvent, dès ce lundi 12 juin, inscrire leurs enfants au service de transport scolaire régional, appelé liO, pour l'année 2023-2024. Avec une grande nouveauté !

Les lignes scolaires... mais pas que !

Comme le rappelle d'abord la Région, "ce service est gratuit pour l'ensemble des élèves ayants droit au regard du règlement de transport scolaire", que cette même Région a adopté.

Et tout cela sera élargi, à compter de la prochaine rentrée de septembre. "Les élèves abonnés au transport scolaire auront également la possibilité d'utiliser gratuitement l'ensemble des lignes commerciales du réseau de cars liO" !

"Leurs sorties, leurs loisirs..."

Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga ajoute : "l’ensemble des élèves transportés dans le cadre scolaire pourront également utiliser gratuitement nos cars liO, pour leurs sorties, leurs loisirs ou tout simplement pour leurs déplacements de tous les jours".

Cette mesure, qui entre donc en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023, permettra donc aux élèves abonnés au transport scolaire d'emprunter, gratuitement, les lignes de car commerciales du réseau liO de façon illimitée, y compris pendant les week-ends ou les vacances scolaires. Il leur suffira de présenter leur abonnement scolaire !

Comment en profiter ?

La campagne d'inscriptions est lancée ce lundi 12 juin par la Région Occitanie. Elle doit durer quasiment deux mois, puisque c'est à compter du lundi 31 juillet que cette session sera clôturée. "Les familles sont ainsi invitées à privilégier l’inscription en ligne, plus simple, plus rapide et permettant le suivi d’instruction du dossier de l’élève", précise la Région. Pour s'inscrire en ligne, rendez-vous ici.