Rodelle. Une remarquable édition de la féria

Samedi dernier, par de bonnes conditions climatiques, plusieurs milliers de personnes – petits et grands – sont venues assister à cet évènement unique placé sous le signe de la fête et de la joie.

Dès 18 h 30 la banda Los Patos donna le départ afin d’annoncer l’ambiance festive, tout en se dirigeant vers les arènes aménagées pour un spectacle de vachettes de la manade Agnel en provenance de la Camargue. Toutes plus ou moins nerveuses ont assurées la tradition des fous rires et d’adrénaline surtout lorsque de jeunes téméraires filles ou garçons avaient en charge d’attirer l’animal dans le bassin d’eau installé à cet effet, ou d’enfiler un anneau autour de leurs cornes ; des jeux déclenchant rires et admiration toujours dans le respect du bien-être animal. La fête s’est poursuivie sur plusieurs ambiances musicales sans failles autour de trois scènes de danse plus diverses les unes que les autres pour tous les âges ; notamment un dance floor new concept avec show de gogos danseuses animé par le président de l’association et organisateur de la féria Christophe Perrez.

Une feria d’un bon cru avec une organisation exemplaire notamment en termes de sécurité ; ce qu’ont pu constater de nombreux élus ou officiels, dont Charles Glusti, préfet de l’Aveyron.

Remerciements aux 80 bénévoles, aux partenaires grâce à qui un tel évènement ne pourrait avoir lieu, merci également à la protection civile, à la gendarmerie, à la société sécurité Cyno 12 et à la manade Agnel sous l’impulsion de Christian Braley fidèle partenaire.

L’équipe de la féria donne rendez-vous au public l’année prochaine pour une autre édition.