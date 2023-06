Allergies : graminées, chêne, urticacées... Quels sont les pollens les plus répandus en ce mois de juin ?

90 départements sont placés en risque "élevé", on fait le point sur les pollens qui gâchent la vie des personnes allergiques ce mois de juin.

Ce lundi 12 juin 2023, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) plaçait toujours 90 départements en risque allergie "élevé". Depuis la fin du mois de mai, les pollens de graminées représentent le principal cauchemar des personnes les plus vulnérables.

Les départements en rouges ci-dessous présentent des risques d'allergie élevés aux graminées, quand les départements méditerranéens en jaunes sont en risque "moyen".

Quasiment toute la France est en risque allergie élevé, essentiellement à cause des pollens de graminées. Capture - RNSA

Les orages qui vont traverser le pays auront un double effet sur les pollens. D'un côté, cela sera un soulagement pour les personnes allergiques car les pluies vont plaquer les pollens au sol, "mais attention au vent qui favorisera pour sa part la dispersion des pollens", prévient le RNSA. De plus, "avec la forte humidité de l'air avant les orages, les pollens pourront se gorger d'eau et éclater en minuscules particules qui pourront pénétrer plus profondément dans les poumons".

Les autres pollens dont il faut se méfier

Dans certains départements autour de la Méditerranée, notamment l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les pollens d'urticacées (orties) sont très présents avec un risque "moyen". Attention également aux tilleuls qui sont en floraison, qui peuvent entraîner "des allergies de proximité".

En niveau de risque "faible", il ne faut pas oublier les pollens de chêne, d'olivier, de plantain et d'oseille.

Les pollens présents en Occitanie

On fait le point sur le niveau de risque des pollens dans les départements d'Occitanie, en s'appuyant sur les données du RNSA.

Aveyron :

Graminées : niveau élevé

Chêne, olivier, oseille, plantain, tilleul et urticacées : niveau faible

Lozère :

Graminées : niveau élevé

Oseille, plantain et urticacées : niveau faible

Lot :

Graminées : niveau élevé

Chêne, olivier, oseille, plantain et urticacées : niveau faible

Tarn-et-Garonne :

Graminées : niveau élevé

Chêne, olivier, oseille, plantain et urticacées : niveau faible

Tarn :

Graminées : niveau élevé

Chêne, olivier, oseille, plantain, tilleul et urticacées : niveau faible

Gers :

Graminées : niveau élevé

Chêne, olivier, oseille, plantain et urticacées : niveau faible

Hautes-Pyrénées :

Graminées : niveau élevé

Chêne, oseille, plantain et urticacées : niveau faible

Haute-Garonne :

Graminées : niveau élevé

Chêne, olivier, oseille, plantain, tilleul et urticacées : niveau faible

Ariège :

Graminées : niveau élevé

Chêne, olivier, oseille, plantain, tilleul et urticacées : niveau faible

Pyrénées-Orientales :

Graminées : niveau élevé

Urticacées : niveau moyen

Chêne, olivier, oseille et plantain : niveau faible

Aude :

Graminées : niveau élevé

Urticacées : niveau moyen

Chêne, olivier, oseille et plantain : niveau faible

Hérault :

Graminées : niveau élevé

Chêne, olivier, oseille, plantain et urticacées : niveau faible

Gard :