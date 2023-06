Insolite : dans quels départements avez-vous le plus de chances de survivre à une apocalypse zombie selon cette drôle d'étude ?

Plusieurs départements d'Occitanie sont très bien classés dans cette étude, certes loufoques, mais qui se base sur des statistiques de l'Insee.

Il y a bien peu de chance que le monde passe d'une épidémie de Covid-19 à une épidémie de virus qui transforme la population en zombies... Mais la plateforme de logement locatif Rentola s'est tout de même intéressée au sujet. Si cela est évidemment à prendre avec du second degré, l'étude se révèle très sérieuse puisqu'elle s'appuie sur des données collectées et traitées par l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques).

Plusieurs critères ont été passés au crible :

la vulnérabilité du territoire, en se basant sur la densité de la population, les maladies infectieuses et parasitaires, le nombre de médecins généralistes ou encore les statistiques de décès quotidiens

les cachettes, en se basant sur le nombre de logements vacants, le nombre de bâtiments résidentiels ou le nombre d'hôtels et de campings

les approvisionnements, en se basant par exemple sur les nombres de magasins et de pharmacies

la mobilité, en se basant sur le nombre de véhicules et sur la part des ménages qui possèdent au moins un véhicule

la sécurité, en se basant par exemple sur les statistiques de vols à main armée ou le nombre de postes de police

Les Bouches-du-Rhône se classent en première position en cumulant tous ces critères farfelus. Le département rassemble notamment la meilleure note en "sécurité", et posséderait donc le plus d'armes, de magasins spécialisés et de bases militaires pour s'équiper en cas d'apocalypse zombie. On ne souhaite pas aux mangeurs de chair de fouler le port de Marseille à l'heure du pastis.

L'Occitanie dans le haut du classement

Les départements d'Occitanie se classent plutôt bien dans ce drôle de classement. La Lozère accroche la deuxième place en obtenant d'excellents scores dans les critères de cachettes et d'approvisionnements. En revanche, le département pêche quand on parle de mobilité et quand il faut se procurer une arme pour repousser les zombies.

Dans le top 10 se trouvent également les Pyrénées-Orientales (8e) et les Hautes-Pyrénées (10e), quand suivent l'Hérault (12e), l'Aude (13e), le Lot (16e), l'Aveyron (17e), l'Ariège (24e), le Gard (31e), le Gers (47e), la Haute-Garonne (49e), le Tarn (61e), le Tarn-et-Garonne (65e).

Vous saurez maintenant que l'Aveyron affiche de beaux scores quant à la vulnérabilité de son territoire, en cachettes et en approvisionnements. Mais ses problèmes de mobilités et de moyens pour se procurer une arme l'empêchent de trôner sur les départements où il est plus facile de survivre à une invasion de zombies.