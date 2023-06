Rodez : les plus petits sont à bonne école avec la baby-gym

Au Gym'club ruthénois, près de 130 gymnastes en herbe apprennent la motricité au sein de plus jeune section de l'association, orchestrée par Sandrine Debaisieux.

"En baby gym, nous avons près de 130 enfants répartis en plusieurs groupes", explique Sandrine Debaisieux, éducatrice de la section au sein du Gym’club ruthénois. Tarnaise d’origine, elle a posé ses valises à Rodez pour ces études et n’en est jamais repartie. Sandrine Debaisieux en entrée au club par la section aérobic, dans laquelle elle opère toujours, et s’occupe également de la gymnastique rythmique et de la baby gym.

"C’est vraiment enrichissant de travailler avec les enfants et de les voir progresser"

Les gymnastes en herbe y sont répartis en fonction de leur âge : les petits de 18 mois à 3 ans, les 3-4 ans, les 4-5ans et les 5-6 ans. "Les petits doivent être accompagnés par un parent jusqu’à l’âge de 3 ans. Nous leur faisons travailler l’éveil moteur, puis au fur et à mesure de l’avancement dans l’âge, des circuits de motricité générale sont basés sur l’activité gymnique. Les enfants apprennent à connaître leur corps, à se déplacer dans l’espace, à reconnaître certaines actions", détaille l’entraîneure. "Les plus grands, les 5-6 ans, apprennent à faire différents mouvements gymniques comme les roulades avants. Ils apprennent également à se déplacer seul sur la poutre. Et il y a aussi l’apprentissage de la barre."

À cet âge-là, on ne parle pas encore de compétition. Mais les enfants participent à une rencontre interclubs avec les associations de Flavin et de Decazeville. "Ce challenge départemental a eu lieu pendant les vacances d’avril et nous avions environ 120 enfants sur les trois clubs."

Au Gym’club ruthénois, chaque semaine, c’est une bonne douzaine de créneaux horaires qui occupent l’éducatrice, rien qu’avec la baby gym. "Ça prend du temps mais j’aime m’occuper des enfants", souligne celle qui se destinait au métier de professeure des écoles et qui est entrée dans le monde de la gymnastique suite à une réorientation. "À la base, j’étais judokate. J’ai suivi des formations internes et fédérales pour pouvoir donner le meilleur enseignement possible aux enfants", ajoute l’éducatrice, qui a également suivi une formation de juge pour les compétitions. Avant de conclure : "C’est vraiment enrichissant de travailler avec les enfants et de les voir progresser."