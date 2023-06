"Une période difficile pour être heureux" : réfugié en Belgique, un Ukrainien gagne 500 000 euros au jeu à gratter

Un réfugié ukrainien a remporté la somme de 500 000 euros dans un jeu à gratter. Il a fui son pays il y a plus d'un an et rejoint la Belgique, pays dans lequel il a remporté le gros lot.

Il y a des succès qui se célèbrent plus que d'autres... à Bruxelles, la somme de 500 000 euros a été remportée par un joueur qui avait flairé le bon ticket à gratter. Mais le vainqueur n'a pas vraiment explosé e joie : et pour cause, c'est un réfugié ukrainien. "C'est une période difficile pour être heureux..." Le joueur, résidant donc à Bruxelles, s'est procuré le ticket pour cinq euros, durant le mois de mai, dans une station-service. Son intuition ne lui a pas fait défaut : il a remporté 500 000 euros ! S'il ne s'est pas directement exprimé, Joke Vermoere, porte-parole de la loterie nationale belge, a pu échanger avec le gagnant. "Il a des sentiments mitigés (à propos de son gain). C'est une période difficile pour être heureux avec tout ce qui se passe dans son pays d'origine", a-t-elle déclaré. Un retour prévu en Ukraine Bruxellois depuis 12 mois et âgé entre 18 et 24 ans, le vainqueur du pactole a expliqué qu'il voulait organiser une fête avec cet argent, afin de remercier tous les gens qui ont participé à son intégration en Belgique. Avant d'avoir plus qu'une simple pensée pour ses terres natales. En effet, l'Ukrainien de naissance entend aussi faire un geste pour ses compatriotes et la reconstruction de son pays. Car bien qu'heureux sur le territoire belge, il a à cœur de retourner en Ukraine, une fois que la guerre sera terminée.