Des pistes d’avenir pour la fédération des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs

Lundi 11 juin 2023 avait lieu l’assemblée générale des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs, dans les Salons de l’Aveyron, à deux pas de Bercy, à Paris.

« Nous avons vécu quelques années difficiles à cause du Covid, mais nos activités ont été relancées, grâce à vous et à votre dévouement ». C’est par ces remerciements que Marilise Miquel, présidente de la Fédération des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs, a ouvert l’assemblée générale de 2023 qui s’est déroulée lundi soir au sein des Salons de l’Aveyron, dans le XIIe arrondissement de la capitale.

Devant les représentants des amicales et associations, la Millavoise a rappelé l’agenda très garni de l’année écoulée. De l’inauguration des Halles de l’Aveyron à Issy-les-Moulineaux, en passant par la rencontre du colonel Thomas Riou, de la 13e DBLE. Les échéances à venir ont également été abordées avec la journée d’été au Nayrac, ou encore le projet d’une conférence sur l’unité de la Légion étrangère du Larzac. Pour continuer sur cette lancée, le bureau a défini trois axes de progression : accroître la visibilité, faire venir la jeunesse, et redéfinir l’organisation.

Séduire les jeunes

La Fédération souhaiterait mettre en place un passeport oustalien dans un premier temps, pour continuer d’impliquer les jeunes aveyronnais. Enfin, c’est une requête qui avait déjà été annoncée lors du marché d’octobre dernier : acquérir un nouvel immeuble pour la création d’un deuxième Oustal. Sous le regard attentif d’Emmanuelle Pierre-Marie, maire du XIIe arrondissement, la présidente a souligné l’importance de ces logements sociaux.

Depuis 1996, 1 000 jeunes ont pu bénéficier de ces appartements, « et ils nous le rendent bien en s’impliquant dans l’amicalisme et les associations ! », a ajouté Marilise Miquel. Ainsi de nouveaux visages les ont rejoints avec Adrien Boulet, déjà présent au conseil d’administration, et bientôt Jeanne Moysset, d’ici quelques jours, elle aussi pensionnaire de la rue de l’Aubrac.

Accentuer la communication

Une séduction qui passe aussi par les canaux de communication, et le numérique. La nouvelle revue, Zine, aura pour thème la jeunesse, avec l’implication d’Oustaliens dans son élaboration. Le travail de l’équipe de la Fédération sur le digital continue de porter ses fruits avec un site qui compte désormais 50 000 visiteurs différents, avec une hausse de fréquentation de 20 %, sur cette année.

L’assemblée s’est clôturée par une très belle nouvelle, avec l’intégration du Cercle des Aveyronnais de Montmartre à la Fédération : « Il y a la fête des vendanges, la fête de la coquille Saint-Jacques, nous voulions une fête de l’Aveyron ! », a déclaré Benjamin Riot, l’un des organisateurs. C’est désormais chose faite ! Programmée les 24 et 25 juin, elle verra le record du plus haut fil d’aligot battu, le tout animé par un concert de la Déryves.