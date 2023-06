Équipes, groupes, calendrier : ce qu'il faut savoir sur le nouveau format des coupes d'Europe de rugby

Ce mercredi 14 juin 2023, l'EPCR, organisme qui chapeaute les coupes d'Europe de rugby, a annoncé que ces dernières changeront de format à compter de la saison prochaine.

Les coupes d'Europe de rugby vont changer de format ! L'EPCR l'a annoncé ce mercredi 14 juin 2023, indiquant que la Champions Cup et la Challenge Cup arboreront un nouveau visage, dès la saison prochaine.

Pour la Champions Cup

Divisée en deux poules de 12 équipes depuis 2020, la phase de groupe va changer. Comme l'a indiqué l'EPCR, il y aura toujours 24 formations pour croiser le fer afin de se qualifier pour les phases finales. Mais à compter de la saison 2023-2024, il n'y aura plus deux, mais quatre groupes, qui comprendront donc six équipes chacun.

Durant cette phase, chaque club jouera quatre matchs contre quatre équipes différentes. À l’issue de ce tour, les quatuors de tête de chaque groupe seront qualifiés pour les 8es de finale de la Champions Cup. Il n'y aura pas de match aller-retour en phases finales : une victoire, et ce sera direction le tour suivant !

Pour rappel, les 24 équipes qualifiées pour la phase de poule de la prochaine Champions Cup sont les huit premières du Top 14, de la Premiership et de l'United Rugby Championship. Voici les écuries qui seront en lice, la saison prochaine :

Top 14 : Stade Rochelais, Stade Toulousain, Racing 92, Union Bordeaux-Bègles, Lyon, Stade Français, RC Toulon, Aviron Bayonnais

: Stade Rochelais, Stade Toulousain, Racing 92, Union Bordeaux-Bègles, Lyon, Stade Français, RC Toulon, Aviron Bayonnais Premiership : Saracens, Sale Sharks, Leicester Tigers, Northampton Saints, Harlequins, Exeter Chiefs, Bath Rugby, Bristol Bears

: Saracens, Sale Sharks, Leicester Tigers, Northampton Saints, Harlequins, Exeter Chiefs, Bath Rugby, Bristol Bears United Rugby Championship : Munster Rugby, DHL Stormers, Leinster Rugby, Ulster Rugby, Glasgow Warriors, Vodacom Bulls, Connacht Rugby, Cardiff Rugby

Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le 21 juin.

Pour la Challenge Cup

De son côté, la Challenge Cup a régulièrement changé de format ces dernières saisons. Cinq poules de quatre en 2019-2020, une seule poule de 14 l'année suivante avec les perturbations liées au covid-19, trois groupes de cinq en 2021-2022, et enfin une poule de 10 et une autre de 8 pour le dernier exercice, remporté par le RC Toulon.

Pour la saison 2023-2024, le second tournoi européen restera à 18 équipes, divisées en trois groupes de six. Comme ce sera le cas pour la Champions Cup, chaque équipe affrontera quatre adversaires différents lors de cette phase de groupes, à l'issue de laquelle les quatre premiers gagneront le droit de se hisser en phases finales. Cela fera donc 12 équipes qualifiées pour les 8es de finale de la Challenge Cup.

Le tableau de ces 8es sera complété par les quatre équipes qui auront terminé 5e de la phase de groupe de la Champions Cup, et qui seront reversées en Challenge Cup.

16 clubs sont d'ores et déjà qualifiés pour la phase de groupe de la Challenge Cup. Deux invités annoncés prochainement par l'EPCR finaliseront le tout :

United Rugby Championship : Cell C Sharks, Emirates Lions, Benetton Rugby, Edinburgh Rugby, Ospreys, Scarlets, Dragons RFC, Zebre Parma

: Cell C Sharks, Emirates Lions, Benetton Rugby, Edinburgh Rugby, Ospreys, Scarlets, Dragons RFC, Zebre Parma Top 14 : Castres Olympique, ASM Clermont Auvergne, Montpellier Herault Rugby, Section Paloise, USAP, Oyonnax Rugby

: Castres Olympique, ASM Clermont Auvergne, Montpellier Herault Rugby, Section Paloise, USAP, Oyonnax Rugby Premiership : Gloucester Rugby, Newcastle Falcons

Quel sera le calendrier ?

La saison de rugby 2023-2024 sera forcément impactée par la Coupe du monde en France, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre. Les phases de groupes des coupes d'Europe ne démarreront donc pas avant décembre. Voici le programme complet :

1e journée : 8-9-10 décembre 2023

2e journée : 15-16-17 décembre 2023

3e journée : 12-13-14 janvier 2024

4e journée : 19-20-21 janvier 2024

8es de finale : 5-6-7 avril 2024

1/4 de finale : 12-13-14 avril 2024

1/2 finales : 3-4-5 mai 2024

Finale de la Challenge Cup : vendredi 24 mai 2024

Finale de la Champions Cup : samedi 25 mai 2024

Où se disputeront les finales ?

Les finales européennes se disputeront à Londres, au Tottenham Hotspur Stadium, antre des Spurs en Premier League. Pour rappel, les clubs français sont dans une forme tonitruante, puisqu'ils restent sur trois doublés consécutifs sur le continent : en 2021 avec Toulouse et Montpellier, en 2022 avec La Rochelle et Lyon, et enfin en 2023 avec un autre titre Rochelais et celui conquis par Toulon.