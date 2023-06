Réquista. Les petites brebis se sont arrachées

Lors de la fête de la brebis, l’atelier loisirs créatifs de Martine a présenté ses créations. Les membres de l’atelier avaient réalisé de petites brebis tout au long de l’année. Sur l’étal de Martine, les visiteurs, nombreux, ont pu admirer et acheter ces adorables créations. Les brebis ont été vendues si rapidement qu’il n’en restait plus une seule à la fin de la journée. Les membres de l’association étaient ravies de constater que leur travail avait été apprécié. Pour terminer l’année en beauté, le groupe prévoit une sortie, l’occasion de se détendre et de partager de bons moments ensemble. La sortie clôturera cette période de créativité en renforçant les liens entre les membres de l’association.