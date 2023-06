La Fouillade. "Paille à Son" va passer en mode occitan

Le micro-festival de La Fouillade continue sur la partition de la nouveauté.

À chaque édition son lot de nouveauté pour le microfestival estival de Paille à Son. Cette huitième édition sera toujours basée à Arcanhac, où l’entité a su trouver ses marques avec une forte coloration occitanophone. En effet que ce soit dans le choix des formations, mais aussi dans les animations prolongeant ces deux soirées des vendredi 23 et samedi 24 juin, la "lenga d’aici" occupera la première ligne.

La création occitane évolue et se porte comme un charme comme en témoigne une affiche éclectique faisant la part belle aux musiciens du territoire proche. Comme un circuit court.

Le week-end débutera, vendredi 23 juin, de 19 heures à 20 heures par une initiation aux bals traditionnels, avant, justement, d’entrer dans le vif du sujet sur fond de Bal trad animé par le groupe tarnais Tradalam. L’ensemble revisite l’esprit du bal folk grâce à l’éclectisme de ses cinq musiciens issus d’horizons très différents. Le lendemains, lancement des hostilités dès 16 h 30 avec des contes et ateliers occitans pour les 5-13 ans (jauge limitée, réservation impérative auprès d’Édith au 06 19 25 61 08. La partie concert suivra dès 19 heures autour du duo Caminarem, deux voix qui s’accordent en occitan comme en français en faisant cheminer au-delà des montagnes pyrénéennes. A 21 heures place au concert électro folk de Guilhem Desq, virtuose de la vielle à roue donnant un souffle nouveau à cet instrument. Moment fort à 22 h 45 en compagnie de l’afro rock psyché de Djé Baleti. Un trio mêlant batterie, espina (instrument à cordes aujourd’hui disparu). basse.

Entre concerts endiablés et carnavals, Djé Baleti s’inscrit dans la réalité ou l’imaginaire. Et pour clore ces deux journées, sur le coup de minuit DJ Klit’, boom mainstream féministe sans transition, avec un peu d’occitan, fera danser ce petit monde.

Entrée vendredi 7 € adultes, gratuit pour les moins de 18 ans, samedi conte et ateliers 3 €, soirée 9 € adultes, gratuit pour les moins de 18 ans, ou Pass 2 jours 12 €. Repas vendredi 10 € adultes, 8 € enfant, et menu du samedi 11 € adule, et 8 € – 12 ans. Possibilité de camping sur place.