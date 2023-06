Camjac. Trois concerts au programme cette saison

Dans le cadre de "Musique en Naucellois" , le Citron Bleu de Camjac va organiser une série de trois concerts lors de la saison estivale sur Le Pays Ségali.

- le 21 juillet à Naucelle Opéra.3 présente "Carmen Cuisine". Une fantaisie lyrique et culinaire en fragnol autour des airs de Carmen de Bizet et de la zarzuela plat andalou et chant traditionnel.

Le spectacle aura lieu dans le Patio de la Mairie de Naucelle. La jauge est très limitée (120 personnes max).

- le 04 août, à Camjac le Quatuor à cordes Métamorphoses sera à la Ferme de Rancillac . C’est un jeune quatuor de grande qualité, primé à l’international. La scène sera installée dans la cour fermée de cette demeure ancienne superbement conservée. Le quatuor jouera des pièces classiques de Beethoven, Mendelssohn et Haydn : un programme très accessible à tous.

- le 19 août, Marc Pérez, Freddy Ricci et Fred Blondeau seront à Quins sur le site ode Verdun. Au pied de la chapelle Saint Clair, ce sont des notes de jazz qui résonneront pour un concert réjouissant et tout en finesse. Un beau trio aveyronnais habitué des scènes de jazz. Comme toujours depuis vingt ans, la politique du Citron Bleu est axée sur des prix les plus populaires possibles.C’est encore le cas cette année : Carmen Cuisine - Billet à 13€, Quatuor Métamorphoses - Billet à 16€ .Billet Duo (Carmen Cuisine + Quatuor Métamorphoses) à 26€. Trio Jazz - Billet à 10€

Vous pouvez réserver vos places de ces trois manières :

- Office de Tourisme de Naucelle sur place Jean Boudou.

- En ligne en suivant le lien bit.ly/Lecitronbleu

- Par téléphone au Citron Bleu 07 88 34 32 15