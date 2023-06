Impôts sur le revenu : voici les dates à retenir du calendrier des avis d'imposition 2023

Le 8 juin s'est achevée la campagne de déclaration des revenus 2022. Les contribuables vont recevoir prochainement leur avis d’imposition 2023. Comme chaque année, il sera disponible durant l’été. Mais quand le recevrez-vous ?

Le 8 juin dernier, la campagne de déclaration des revenus 2022 s'est achevée. Selon votre département, vous deviez respecter une date limite différente. En effet, les habitants de la zone 1 (départements 01 à 19) avaient jusqu'au 25 mai pour valider la déclaration préremplie. Pour les résidents de la zone 2 (départements 20 à 54), vous pouviez compléter votre fiche jusqu'au 1er juin. Enfin, les personnes étant domiciliées dans les départements compris entre 55 à 976 avaient jusqu'au 8 juin pour envoyer la déclaration.

Quand recevrez-vous votre avis d'imposition ?

Comme la plupart des contribuables vous devriez accéder à votre avis d'imposition 2023 entre le 26 juillet et le 4 août sur votre espace en ligne. Si vous avez choisi de le recevoir en version papier, vous pourrez récupérer cet avis à partir du 24 juillet.

Pour connaître l'ensemble des dates, découvrez le calendrier des avis d'imposition, établi par le site du ministère de l'Économie.

Entre le 24 juillet et le 25 août 2023 : si vous continuez de recevoir votre avis d'imposition en version papier et que vous bénéficiez d'un remboursement, vous recevrez votre fiche entre le 24 juillet et le 25 août.

Entre le 26 juillet et le 4 août 2023 : si vous bénéficiez d'un remboursement ou que vous n'avez plus aucun montant à payer, vous recevrez votre avis d'imposition sur l'espace particulier en ligne entre le 26 juillet et le 4 août 2023.

Entre le 28 juillet et le 4 août 2023 : si vous avez un montant à payer, vous recevrez votre avis d'imposition dans votre espace particulier en ligne entre le 28 juillet et le 4 août 2023.

Entre le 28 juillet et le 22 août 2023 : si vous avez un montant à payer, mais que vous continuez de recevoir votre avis d'imposition en version papier, vous le recevrez entre le 28 juillet et le 22 août 2023.

Entre le 1er août et le 30 août 2023 : si vous continuez de recevoir votre avis d'imposition en version papier, mais que vous n'avez plus aucun montant à payer, vous le recevrez entre le 1er août et le 30 août 2023.