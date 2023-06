Soulages-Bonneval. La journée réussie des parents d’élèves

Le soleil comme le public furent au rendez-vous du vide-greniers proposé par l’association des parents d’élèves de l’école de Soulages-Bonneval.

Dès 7 heures, les premiers exposants arrivaient et s’installaient sur le parking de la salle des fêtes, déballant objets anciens, vaisselle, vêtements, livres et bien d’autres merveilles. Les promeneurs découvraient les stands et faisaient rapidement de bonnes affaires.

De son côté, l’APE installait la buvette. Le café fumait et les premiers visiteurs pouvaient en savourer la délicatesse. Les enfants, quand eux, installaient leurs stands, vente de jeux, jouets et confections sur place de bracelets personnalisés.

Des boissons fraîches ont fait place au café et le chef Cédric, servait les grands plats de paella, pour 200 parts préparées très tôt le matin. Les gourmands se pressaient nombreux. En cours d’après-midi, l’orage grondait, annonçant le repli des stands, moment idéal pour le tirage de la tombola.

Cette journée d’animation a ravi les habitants. "Une belle initiative, à renouveler" de l’avis unanime de tous les participants.